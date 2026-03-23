Рыбаки из Тюмени предупреждают друг друга об угрозе, связанной с весенним льдом

Несмотря на плюсовую температуру и предупреждения спасателей, любители подледного лова продолжают выходить на тонкий лед, рискуя жизнью. Что движет рыбаками в межсезонье и какую цену может иметь рыбацкий азарт?

Жители Тюмени разделились во мнении о весенней рыбалке: одни считают ее увлечением для настоящих смельчаков, другие признаются, что подобный риск для них непонятен.

Так, Евгений Кайгородов признается, что сам на зимнюю рыбалку не ходит и с опасением наблюдает за теми, кто выходит на лед в марте.

– Безопасность весенней рыбалки зависит от конкретных условий. В Тюмени при устойчивой плюсовой температуре на реке уже может быть небезопасно. Каждый раз, когда читаю новости об утонувших машинах или рыбаках, которых уносит на льдинах, думаю – зачем они туда поехали? Есть же статистика и предупреждения. Нужно быть очень заядлым рыбаком, чтобы рисковать собой ради нескольких рыб, – поделился мужчина.

О том, насколько коварен весенний лед, предупреждает еще один тюменец Александр. Он рассказал историю, услышанную от знакомого рабочего:

– Последний лед под воздействием весеннего солнца кристаллизуется, темнеет и становится мягким. Он может проминаться под ногами почти как трясина. Когда человек проваливается, полынья иногда словно затягивается ледяными крошками. Именно весной рыба становится особенно активной... Поэтому многие рыбаки стремятся выйти на лед, забывая, что он коварен и смертельно опасен.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности. Весной не стоит выходить на водоемы, если на берегу установлены запрещающие знаки. Особенно опасны участки с быстрым течением, устья рек и места сброса вод. Специалисты призывают не отпускать детей к воде без присмотра и пользоваться только официальными ледовыми переправами, - сообщает Тюменская область сегодня.