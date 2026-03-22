В массовом сознании гипноз нередко связывают с обманом и манипуляциями

Медицинский гипноз не имеет ничего общего с потерей сознания. Это состояние глубокой сосредоточенности, напоминающее полудрему или сильную задумчивость. В этот момент фоновые раздражители отступают, а внимание обостряется. Что позволяет психотерапевту напрямую взаимодействовать с отделами мозга, отвечающими за воображение и ощущения, буквально "перенастраивая" внутренние процессы.

Спектр применения гипнотерапии в медицине широк. В первую очередь метод эффективен при состояниях, тесно связанных с работой нервной системы: при мигренях и хронических болях в спине, гипноз не устраняет физическую причину, но меняет восприятие боли мозгом; при курении, алкоголизме, анорексии и булимии; для облегчения симптомов экземы или синдрома раздраженного кишечника, если они вызваны стрессом.

При повышенной тревожности мозг постоянно генерирует пугающие сценарии будущего. Гипноз возвращает человека в состояние "здесь и сейчас", обучая тело расслабляться, а мозг — выходить из режима паники. Аналогичным образом решается проблема бессонницы: терапия помогает остановить бесконечный "внутренний диалог" и страх перед очередной бессонной ночью, разрывая порочный круг, - сообщает КП-Тюмень.

"Важно помнить, что гипноз — это не „волшебная таблетка“, а инструмент обучения. Он помогает мозгу найти внутренние ресурсы для борьбы с тревогой и стрессом. Это серьезный вспомогательный метод, который отлично работает в умелых руках. Главное — найти квалифицированного психотерапевта или психолога в специальном учреждении", — отмечает врач-невролог, остеопат ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова.

— бренд одежды для детей и подростков