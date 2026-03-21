Тюменский агроном поделился рекомендациями по посадке репчатого лука

Лук можно вырастить и посеяв семена на рассаду, рассказал Иван Григорьев, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Посев чернушки, так называются семена лука, осуществляется примерно за 60 дней до высадки рассады в открытый грунт. Учитывая, что в наших климатических условиях подходящее время для высаживания середина мая, значит посев семян проводим во второй половине марта. Для посева желательно использовать кассеты с ячейками или ящички, только обязательно с дренажными отверстиями для отвода лишней влаги.

Грунт для рассады лука можно купить готовый, можно приготовить самостоятельно: земля, песок, компост, торф или перегной в равных пропорциях. Для обогащения полученной смеси калием можно внести небольшое количество древесной золы.

Внимательно смотрите срок годности – семена лука быстро теряют свою всхожесть, поэтому приобретайте только свежие семена проверенных производителей. Так как семена мелкие для удобства посева можно использовать пинцет. Не забываем провести обеззараживание фитоспорином – 1,5 г на литр воды замочить семена на 2 часа, с последующим просушиванием в тени.

Полив нужен регулярный, при этом нельзя и переувлажнять субстрат. После появления всходов нужно обеспечить дополнительное освещение не менее 12 часов.

За две недели до высадки в грунт рассаду начинаем закаливать: выносим её на балкон или в сад, сначала минут на двадцать, потом постепенно увеличивая время. Первую неделю после высадки желательно укрыть молодые растения от прямых солнечных лучей акрилом, - сообщает КП-Тюмень.