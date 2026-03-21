Школьникам Тюмени расскажут о выдающихся жителях мкр. Березняковский

Ученикам тюменской школы № 45 расскажут о выдающихся земляках и их роли в истории родного города. Это стало возможным в рамках проекта "Тюмень — город Героев: Березняковский", посвященного 440-летию Тюмени и Году единства народов России.

Организатором выступает первичное отделение "Единой России" № 235 вместе с библиотечной системой Тюмени. "Этот проект — про людей, про память и про будущее нашего города. Впереди — встречи с жителями, исследования и открытия", — прокомментировала руководитель инициативы, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы Наталья Харитонова.

Старт проекту дали в торжественной обстановке. Приглашенными гостями стали народный учитель РФ Ольга Ройтблат, председатель областной общественной организации участников СВО "Держава" Олег Ямпольский, заведующая филиалом городской библиотеки Евгения Куклина, председатель ТОС "Березняковский" Инга Рожкова, краевед Дмитрий Падерин. При их поддержке ребята вместе с педагогами и исследователями родной истории соберут и оформят истории выдающихся жителей Березняковского микрорайона, - сообщает Тюменская линия.