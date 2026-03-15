Ипотека без первоначального взноса по-прежнему популярна у молодых семей

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что ипотека без первоначального взноса востребована у молодых семей, начинающих специалистов и жителей регионов с невысоким уровнем дохода.

Для многих отсутствие необходимости копить на первый взнос является единственным реальным способом обзавестись собственным жильем в обозримой перспективе. Эксперт отмечает, что длительный процесс накопления средств часто нивелируется инфляцией и ростом цен на недвижимость. Кроме того, высвободившиеся деньги заемщики могут направить на ремонт, мебель или создание "подушки безопасности", что снижает бытовые риски в первые годы владения квартирой.

Но за да доступность жилья приходится платить более жесткими условиями со стороны кредитных организаций. Банки компенсируют повышенные риски за счет: увеличения процентной ставки; строгих требований к подтверждению платежеспособности; обязательного оформления расширенных страховок.

В итоге совокупная переплата по таким кредитам оказывается существенно выше, чем при стандартных ипотечных программах.

В 2026 году такую ипотеку предоставляют крупные федеральные банки с достаточным запасом капитала. При этом Дмитрий Морковкин выделяет несколько схем реализации таких продуктов. Первый вариант - комбинированные, когда первоначальный взнос формально отсутствует, но заемщику предлагают оформить потребительский кредит или использовать материнский капитал. Второй вариант, когда застройщики субсидируют процентную ставку или предоставляют рассрочку на период строительства, фактически снижая порог входа для покупателя.

