Около 220 трансплантаций почек тюменские хирурги провели за 9 лет

Тюмень входит в число лидеров по количеству проведенных операций по пересадке этого органа - за девять лет в врачи Областной клинической больницы №1 провели 219 трансплантаций почки, в том числе 10 с начала 2026 года.

В листе ожидания сегодня - 43 человека.

"Большинству из них будет проведена трансплантация органа. Главный наш лозунг – стабильность. Если посмотреть статистику, то станет ясно, что ежегодно в среднем 30 человек получают пересаженную почку", – сказал руководитель центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 Сергей Семченко.

При подборе донорского органа исследуется десять параметров, после пересадки пациент выздоравливает.