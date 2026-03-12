Около 220 трансплантаций почек тюменские хирурги провели за 9 лет

12:02 12 марта 2026
Тюмень входит в число лидеров по количеству проведенных операций по пересадке этого органа - за девять лет в врачи Областной клинической больницы №1 провели 219 трансплантаций почки, в том числе 10 с начала 2026 года.

В листе ожидания сегодня - 43 человека. 

"Большинству из них будет проведена трансплантация органа. Главный наш лозунг – стабильность. Если посмотреть статистику, то станет ясно, что ежегодно в среднем 30 человек получают пересаженную почку", – сказал руководитель центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 Сергей Семченко.

При подборе донорского органа исследуется десять параметров, после пересадки пациент выздоравливает.

Теги: медицина , трансплантация
