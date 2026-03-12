Возможности пассажиров расширяются с цифровыми сервисами

Внедрение цифровых сервисов постепенно меняет архитектуру транспортной отрасли — от способов оплаты до логики взаимодействия пассажиров с перевозчиком.

Так, при покупке железнодорожных билетов на популярные, сезонные или уже распроданные направления работает опция по отслеживанию появления билетов и автоматической их покупке. Опция работает с июля 2025 - за полгода благодаря ей почти 180 тысяч россиян приобрели билеты на поезда, где ранее отсутствовали места в свободной продаже.

Принцип работы избавляет пассажира от ручного мониторинга свободных мест, работает круглосуточно и позволяет добавить в лист ожидания до 4 человек - к примеру, всю семью, - указать предпочтительное место и тип вагона. Система автоматически отслеживает заданные в заявке параметры и в случае появления подходящих билетов, оформляет покупку без участия человека.

"Мы продолжаем развивать цифровые платежные решения с ключевыми игроками транспортной отрасли", — сказал руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко, добавив, что сейчас в работе масштабирование для высокоскоростных магистралей.