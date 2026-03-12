В тюменском аэропорту скончался пассажир рейса в Таджикистан, СК выясняет причины

Утром 11 марта в аэропорту "Рощино" скончался мужчина 1948 года рождения, планировавший совершить полет на самолете в Таджикистан. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Отмечается, что бригада скорой помощи проводила реанимационные действия, однако мужчина скончался.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По данным онлайн-табло аэропорта "Рощино", утром 11 марта из Тюмени в Худжанд рейс выполняла авиакомпания Nordwind Airlines, от расписания самолет отстал более чем на час: по плану он должен был вылететь в 3.50, фактически убыл в 4.58.