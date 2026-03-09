Тюменский бизнес расширяет карту поставок своей продукции и услуг

Тюменские сервисные и производственные компании расширяют географию поставок своей продукции и услуг, осваивая новые компетенции.

- Кроме решения производственных задач, обеспечили фронт работ на будущее, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Что касается сервисных услуг, то продолжаем работу по ряду интересных проектов, к которым, прежде всего, отнесу обслуживание морских буровых установок. Трудимся с большим географическим охватом - от южных морей, до северных и Дальнего Востока. С расширением сферы деятельности возникает необходимость в новых кадрах, особенно это касается IT-направления и создания собственных программных продуктов. Активно сотрудничаем с тюменскими университетами.

Привлекательность Тюменской области для промышленников во многом формируется за счёт возможности пополнения трудовых коллективов выпускниками вузов.

- Учитывая общий объём инвестиций в Тюменскую область, который в прошлом году составил 500 миллиардов рублей, вполне естественно, что инвесторы заинтересованы в доступности кадрового ресурса. Поэтому взаимодействие наших учебных заведений с предприятиями выходит на первый план. Только при его наличии можно подготовить нужного специалиста, не тратя время на его переобучение. Практика на производстве, работа на современном оборудовании поможет студентам трудоустроиться после окончания вуза или ссуза и стать востребованным специалистом, - говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.



По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области