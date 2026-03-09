В Вагае обновляют медицинскую помощь на уровне поликлиник и ФАПов

Областная больница №9 (с. Вагай) получила обновление материально-технической базы. Это стало возможным в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", ставшей неотъемлемой частью масштабного национального проекта "Продолжительная и активная жизнь.

Ключевым приобретением стало поступление 34 современных кольпоскопов, предназначенных для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расположенных на территории обслуживания больницы. Это стало существенным шагом в повышении доступности диагностических процедур для жителей отдаленных населенных пунктов.

В настоящее время, благодаря активной поддержке "Ассоциации медицинских сестер" и утвержденному областным департаментом здравоохранения пилотному проекту, Больница №9 с.Вагай выходит на новый уровень оказания первичной медико-санитарной помощи. В рамках этого проекта уже проведено обучение 13 фельдшеров и акушерок. Эти специалисты получили необходимые знания и практические навыки, позволяющие им самостоятельно проводить кольпоскопию непосредственно на фельдшерско-акушерских пунктах, что упростило процесс обращения за медицинской помощью для тех, кто живет в наиболее удаленных уголках региона.

Ранняя диагностика стала доступной, экономит время и силы пациентов, - сообщает Татьяна Шарова, пресс-секретарь ОБ №9 (с. Вагай).