Тюменцев учат разбираться в коммуналке на занятиях "Школы ЖКХ"

20 лекций и семинаров об эффективном управлении многоквартирными домами пройдет в Тюменской области в рамках проекта "Школа ЖКХ" в первой половине 2026 года. Долгосрочный план и ближайшие мероприятия обсудили члены Общественного совета проекта на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России", - сообщает Тюменская линия.

"Проект предусматривает проведение обучающих мероприятий, лекций, семинаров для всех, кто хочет погрузиться в тонкости законодательства и работы жилищно-коммунального хозяйства. В нём и конкретные прикладные мероприятия, вплоть до субботников, которые позволяют заинтересованным активным людям проявить себя. Это тоже очень важно", - пояснил замгубернатора Тюменской области, председатель Общественного совета партпроекта Павел Перевалов.

"Школа ЖКХ" стартовала в 2025 году, ее цель - содействие реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". За этот год тюменцы приняли участие в федеральном конкурсе "Лучший дом. Лучший двор", показали высокие результаты в "Диктанте ЖКХ", массово отметили Международный день соседей, реализовали собственные проекты по благоустройству и озеленению дворов. Теперь актив проекта сделает акцент на расширении правовых знаний горожан и жителей сельских территорий в области эффективного управления домами.

“Существует немало сложных моментов в сфере ЖКХ - содержание территорий и зеленых насаждений, использование земельных участков и другие. Потому просветительская деятельность - одно из самых главных направлений нашей работы. Ведь чем грамотнее будут наши собственники, тем более эффективно они будут управлять своим имуществом. Администрация города и тюменское городское отделение партии “Единая Россия” уже принимали участие в рейдах по управляющим компаниям, будем эту работу продолжать”, - подчеркнул первый замглавы Тюмени, исполнительный секретарь городской партийной оранизации Юрий Баранчук.