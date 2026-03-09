Весной 2026 года прогнозируют подорожание строительных материалов

Ожидаемый рост цен на строительные материалы весной 2026 года будет сопоставим с уровнем инфляции, сообщили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Подорожание обусловлено ростом затрат на логистику, энергоносители и сохраняющимися сложностями с импортом. Наиболее чувствительными к ценовому давлению окажутся металл, арматура, профнастил и кровельные материалы.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина отмечает, что внутренний рынок металла испытывает влияние как растущих издержек металлургических предприятий, так и перераспределения экспортных потоков.

"Инженерное оборудование по-прежнему поставляется по параллельному импорту, что закладывается в розничную цену, - отмечает эксперт. При этом цены на древесину относительно стабильны".

Специалисты рекомендуют не откладывать закупки на лето. Весна — это оптимальное время, когда на складах еще есть запасы по старым ценам, а спрос не достиг максимума. В первую очередь стоит приобрести цемент, арматуру и фасадные материалы.

"Ожидание более выгодных условий ближе к лету лишено экономических оснований. Спланированное заблаговременное приобретение ключевых материалов способно обеспечить ощутимую экономию", — подчеркнул доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Дмитрий Морковкин.