Тюменский офтальмолог развеяла мифы о зрении беременных

Как рассказала заведующий диагностическим центром Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Елена Цыбизова. изменения гормонального фона во время ожидания ребенка могут вызывать сухость глаз или колебания остроты зрения, однако в большинстве случаев эти процессы обратимы.

Ключевым фактором при выборе тактики родоразрешения является состояние сетчатки, а не общий показатель близорукости. Даже при хорошем зрении будущим мамам рекомендуют пройти обследование на 12–14-й и 30–35-й неделях для осмотра глазного дна. Лазерная коррекция также не является противопоказанием к родам, но планировать беременность после операции советуют спустя полгода, - сообщает Мегатюмень.

"Хорошее зрение не исключает патологии. При выявлении дистрофии или разрывов сетчатки проводится лазерная коагуляция. Процедура выполняется амбулаторно и занимает несколько минут. После укрепления сетчатки в ряде случаев возможно естественное родоразрешение", – отмечает Елена Цыбизова.