"ПришвинФест" стартовал в Тюмени: горожан приглашают на встречу с "певцом русской природы"

В четвертый раз в Тюмени проходит фестиваль "ПришвинФест", приуроченный ко дню рождения писателя. Площадкой события традиционно стала первая модельная библиотека города, носящая имя Михаила Пришвина. Организаторы подготовили программу, которая объединит исследователей, краеведов, учителей и всех ценителей классической русской литературы.

Центральным событием фестиваля стала экспозиция "Тюменская глава Михаила Пришвина". Несколько лет писатель провел в Тюмени, что нашло отражение в его произведениях. Организаторы поставили задачу не просто познакомить гостей с биографией литератора, но и показать, как сибирский город повлиял на его творчество.

Как рассказала заведующая библиотекой Анна Анищенко, в этот раз решено было сделать упор именно на краеведческую составляющую:

– Мы расставили акценты по всем дорогим и любимым местам писателя. Когда Пришвин был в Тюмени, он оставил запись в дневнике, как будто бы вот такая синичка, которая влетела в окно и села на деревянный наличник дома, очень повлияла на всё его мировосприятие. Он почувствовал единение с этой синичкой и после этого замыслил так свою литературную деятельность.

На выставке представлены уникальные экспонаты: старые фотографии Тюмени, "оживленные" с помощью нейросетей, документы об успеваемости юного Миши, макет парохода времен его дяди-пароходовладельца. Отдельный раздел посвящен чучелам птиц из экспедиций Ивана Словцова – директора реального училища, где учился Пришвин.

Украшением вернисажа стали творческие работы тюменцев. Посетители также могут увидеть детские рисунки, куклы с героями рассказов и мультфильм по мотивам "Синичкина хлеба", созданный участниками студии "Маячок".

В рамках фестиваля запланированы открытые лекции специалистов Института мировой литературы РАН, читательская конференция "Сила жизни Михаила Пришвина", пешеходные экскурсии по району Тычковка, лекции историков, спектакль и семейные игротеки, - сообщает Тюменская область сегодня.

18+