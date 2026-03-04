Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в ярковском селе

В селе Маранка Ярковского муниципального округа установят памятник героям Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Александр Моор.

"С таким предложением обратилась жительница села Нина Губкина. Увековечивание памяти героев, которые сражались за Родину – наша святая обязанность. Памятник установим до октября 2026 года", - сообщил Моор по итогам личного приема граждан.