Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в ярковском селе

10:00 04 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В селе Маранка Ярковского муниципального округа установят памятник героям Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Александр Моор.

"С таким предложением обратилась жительница села Нина Губкина. Увековечивание памяти героев, которые сражались за Родину – наша святая обязанность. Памятник установим до октября 2026 года", - сообщил Моор по итогам личного приема граждан.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026