В Тюменской области совершенствуется система подготовки инженерных кадров

На январском заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике рассмотрели выполнение рекомендаций круглого стола по развитию инженерного образования в Тюменской области, принятых в ноябре 2024 года, касающиеся совершенствования законодательства в сфере образования (депутаты), работы по вовлечению детей и молодёжи в учебно-познавательную деятельность, а также содействию их участия в конкурсах по инженерии, робототехнике и программированию (правительство региона), работы по обеспечению работодателей квалифицированными инженерами (органы занятости населения во взаимодействии с образовательными организациями).

В части совершенствования законодательства в региональный закон об образовании внесены изменения, направленные на поддержку профессионального обучения по программам подготовки рабочих профессий. Поддержаны федеральные законодательные инициативы по расширению доступности среднего профессионального образования, проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, платному приему на обучение по программам высшего образования.

Для вовлечения детей и молодёжи в учебно-познавательную деятельность региональным ресурсным центром "Новое поколение", работающим по модели Всероссийского образовательного центра "Сириус", внедрены новые форматы углубленного изучения предметов, проведены профильные интенсивные смены для одаренных школьников региона. Действуют технопарки "Кванториум", центры образования естественно-научной и технической направленностей "Точка роста", центры цифрового образования детей "IT-куб". В программы дополнительного образования регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" включены дисциплины: робототехника, управление БПЛА, управление мототехникой и др.

Ежегодно растет количество студентов инженерных направлений подготовки, обучающихся в Тюменском индустриальном университете и Тюменском государственном университете. В ТИУ реализуются корпоративные программы обучения для компаний нефтегазовой и строительной отраслей, функционирует учебно-производственная площадка – Центр развития профессиональных компетенций в области бережливого производства "Фабрика процессов" (в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости").

С 2019 года в ТюмГУ реализуются образовательные программы подготовки инженерных кадров в партнерстве с ПАО "Газпромнефть" в рамках передовой инженерной школы вуза. С 2023 года реализуется федеральный проект "Профессионалитет". Создано три кластера: в области клинической и профилактической медицины (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова), транспорта и дорожного строительства (Тюменский колледж производственных и социальных технологий), машиностроения (Многопрофильный колледж ТИУ). Реализуется механизм целевого обучения. На 2025/2026 учебный год образовательным организациям высшего образования Тюменской области выделено более 1 100 мест целевого приема по программам бакалавриата и специалитета. Доля абитуриентов, зачисленных в рамках квоты целевого приема, составила 46,8%.

Комментируя итоги обсуждения этого вопроса, председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова сказала, что тема подготовки кадров всегда находится в поле зрения депутатов: