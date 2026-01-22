Тюменские депутаты помогают горожанам избавить свои дворы и крыши от снега и льда

Депутаты Тюменской гордумы помогают жителям города оперативно решить вопросы уборки придомовых территорий и обеспечения безопасности их жизнедеятельности.

Так, после обращения депутата Дмитрия Антипова в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города рабочие в кратчайшие сроки расчистили от снега проезд у дома № 130 по улице Николая Чаплина в сторону улицы Мельникайте. С просьбой решить вопрос к депутату обратился житель второго избирательного округа, по его словам, из-за обильного снегопада и реверсивного движения проезд там был практически невозможным.

Депутат Юрий Коновалов каждую зиму на избирательном округе № 1 проверяет своевременность уборки снега и наледи с крыш многоэтажных домов. Очередное скопление наледи и последствий ее оттаивания он обнаружил на крыше дома №19 по Червишевскому тракту. После оперативного обсуждения проблемы с управляющей компанией крышу очистили. "В городе ведется системная работа управляющих компаний и ТСЖ по своевременной уборке наледи и сосулек с крыш многоэтажных домов. Решение этой важной городской проблемы находится на особом контроле в администрации города и у депутатов Тюменской городской думы. Результатом такой работы стало значительное снижение количества происшествий, связанных со сходом снега и льда с крыш в нашем городе", — отметил Юрий Коновалов.