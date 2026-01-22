Тюменский депздрав предупреждает о новой схеме мошенничества

14:43 22 января 2026
Струдники поликлиник, больниц никогда не запрашивают паспортные данные, а также смс-коды в чатах и по телефону, о новой схеме мошенничества предупреждает департамент здравоохранения Тюменской области. 

Злоумышленники создают фейковые чаты медицинских учреждений, под предлогом продлить срок прикрепления к поликлинике они запрашивают у граждан  паспортные данные, а также смс- код. Прикрепление к поликлинике является бессрочным и не подлежит продлению. 

Для проверки или уточнения информации лично обратитесь в поликлинику либо используйте госуслуги или "Телемед 72".

Теги: здравоохранение , мошенники
