Тюменский депздрав предупреждает о новой схеме мошенничества

Струдники поликлиник, больниц никогда не запрашивают паспортные данные, а также смс-коды в чатах и по телефону, о новой схеме мошенничества предупреждает департамент здравоохранения Тюменской области.

Злоумышленники создают фейковые чаты медицинских учреждений, под предлогом продлить срок прикрепления к поликлинике они запрашивают у граждан паспортные данные, а также смс- код. Прикрепление к поликлинике является бессрочным и не подлежит продлению.

Для проверки или уточнения информации лично обратитесь в поликлинику либо используйте госуслуги или "Телемед 72".