Родителям школьников напомнили правила отмены очных занятий в морозы

Очередное похолодание вызвало очередную волну вопросов и недовольств родителей и школьников по поводу отмены занятий в школах. Администрация Ялуторовска, где сегодня с утра отменили учебу в школах с 1 по 9 класс, напомнила основные правила актировок.

Параметры, по которым принимаются решения по отмене очной формы обучения в Тюменской области, едины, учитывается не только температура воздуха, но и скорость ветра.

При скорости ветра более 2 м/с занятия отменяют:

✅для 1–4 классов – при −25 °C;

✅для 5–9 классов – при −30 °C;

✅для 10–11 классов – при −35 °C.

При безветренной погоде пороги выше:

✅1–4 классы – от −30 °C;

✅5–9 классы – от −35 °C;

✅10–11 классы – от −40 °C.

Важно: если родители считают, что ребенку холодно добираться до школы, он может остаться дома, даже если занятия не отменили, но обязательно нужно предупредить классного руководителя.