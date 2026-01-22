Фуат Сайфитдинов: ТВВИКУ было и остается гордостью Тюменского региона

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 325 годовщине образования инженерных войск России.

"21 января – День инженерных войск России. Накануне поздравил профессорско-преподавательский состав и курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. А.И Прошлякова с 325-й годовщиной образования инженерных войск нашей страны и профессиональным праздником. На Тюменской земле инженерные войска появились вместе с легендарным училищем. С той поры ТВВИКУ было и остается гордостью региона, его визитной карточкой. Многие выпускники прославили Тюменскую область и свой вуз. Из его стен вышло не одно поколение офицеров, которые не раз доказывали, что являются славными продолжателями героических традиций наших отцов, дедов и прадедов. Сегодня выпускники училища в зоне специальной военной операции совершают ратные подвиги, с честью выполняют свой воинский долг, порой ценой своей жизни. Их имена всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти. Пожелал коллективу так же достойно готовить будущих офицеров, а курсантам – успехов в овладении профессией и настойчивости в выполнении поставленных задач", - сообщил Сайфитдинов в своем телеграм-канале.

На праздновании годовщины полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в видеообращении отметил, что знания и навыки военных инженеров востребованы как на поле боя, так и в гражданской жизни. "Разминирование, создание оборонительных рубежей, подготовка путей для продвижения, помощь в ликвидации стихийных бедствий - везде военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм, точность и выучку", - сказал полпред. С первых дней спецоперации военные инженеры – незаменимые специалисты. Они решают задачи в условиях, где цена ошибки предельно высока. "Среди вас много героев. Один из них – мой друг и товарищ Рустам Сайфуллин. Мы гордимся, что вуз, готовящий военных инженеров, – Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училища находится в Уральском федеральном округе. Педагогический состав успешно сохраняет многовековые традиции войск и передает свой опыт молодым поколениям", - подчеркнул Артем Жога. Он выразил уверенность, что выпускники тюменского вуза и впредь будут с честью выполнять все возложенные на них задачи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравительном слове сказал, что подвиги воинов инженерных войск в зоне спецоперации вписаны в героическую историю нашей страны. Среди выпускников ТВВИКУ восемь Героев Российской Федерации. Он вручил государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Передал родным выпускника училища Даниила Зайцева орден Мужества, которым он награждён посмертно.

Своё видеообращение направил начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант, выпускник ТВВИКУ Юрий Ставицкий также говорил о важности и воинской доблести товарищей, выразил благодарность командному и профессорско-преподавательскому составу военных учебных заведений, сотрудникам предприятий оборонно-промышленного корпуса и ветеранам инженерных войск.