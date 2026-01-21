Суд обязал тюменскую компанию вернуть более 55 млн рублей обманутым покупателям домов

Суды в Тюмени удовлетворили 6 исковых заявлений к инвестиционно-производственной компании "Восточный Альянс", не исполнившей обязательства по строительству жилых домов, и обязал ее вернуть клиентам более 55 млн рублей, в том числе 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Региональное управление Роспротребнадзора продолжает деятельность по оказанию потребителям помощи в судебной защите их нарушенных прав.

История с "Восточным Альянсом" началась в конце 2024 года, когда обманутые потребители начали массово обращаться в РПН. В конце мая 2025 года был положительно рассмотрен первый иск, про второй удовлетворенный иск сообщалось в июле, тогда же были поданы еще пять исков. В целом от действий компании, как следует из телесюжета на эту тему, пострадало несколько десятков человек, преимущественно жители Ямала.