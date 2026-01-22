Турпоток в Тобольск за 2025 год вырос на 10%

За 2025 год турпоток в Тобольск вырос на 10%, экскурсантов стало больше на 20%, развитию туризма в городе способствует в том числе наличие аэропорта.

"Турпоток в Тобольске ежегодно растет. За 2025 год мы прибавили 10%, а экскурсантов стало больше на 20%. Если взять за последние пять лет, то турпоток увеличился на 40%. В этом велика роль аэропорта Ремезов – важнейшего транспортного объекта, который открыл новые возможности для города, в увеличении турпотока и развитии деловых связей", - цитирует слова главы города Петра Вагина пресс-служба аэропорта.

В конце декабря Вагин сообщал, что за год Тобольск принял 380 тысяч туристов. Цель на 2030 год - увеличить турпоток до 850 тысяч гостей в год.