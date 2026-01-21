Более 52 млн рублей собрали за три года тоболяки для помощи своим бойцам

В Тобольске подвели итоги трёхлетнего участия в благотворительной акции "Подари тепло солдату", о результатах сообщил глава города Петр Вагин.

С 2022 года проведена большая работа: 52,6 млн рублей собрано за всё время акции, в зону СВО отправлено 92 тонны гумпомощи, в том числе в 2025 году 29 тонн. Состоялось 34 экспедиции - доставили самое необходимое: квадрокоптеры, тепловое оборудование, средства связи, экипировку – всего более 300 наименований. Добровольцам передано 642 комплекта обмундирования. Для 99 семьей участников СВО закупали дрова, оказывали им материальную поддержку, организовали поездки к раненым.

"Мы не останавливаемся. Сейчас формируется новая партия помощи. У нас 61 заявка от командования воинских частей, в которых служат тоболяки. Благодарю координатора акции – городской совет ветеранов, предприятия, всех неравнодушных горожан, кто откликается с первых дней акции. Ваша помощь, детские открытки и письма, которые вы вкладываете в посылки – всё это даёт бойцам силы и веру в победу", - обратился к жителям города Вагин.