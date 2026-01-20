ВЦИОМ о медиатрендах: ориентация на отечественное, инфляция в соцсетях и маркетплейсы в медиа

Аналитический центр ВЦИОМ и эксперто Координационного совета коммуникационных индустрий при ОП РФ составили рейтинг главных событий 2025 года в сферах медиа и коммуникаций.

MAX шагает по стране

В 2025 году запущен национальный мессенджер MAX. И вовремя: в мире наблюдается сегментация интернета по национальным линиям. Страны разрабатывают свои собственные, более управляемые и централизованные сервисы. Российский национальный мессенджер получает преимущества и наращивает влияние: власти ставят задачу развить MAX до уровня мета-среды, бесшовной и многофункциональной – по аналогии с китайским WeChat. Впрочем, воплощение этих планов требует времени.

Смотрим отечественное

Локализация медиаконтента выросла значительно. Российская киноиндустрия получает масштабную поддержку властей, которые готовы поддерживать отрасль и надеются увидеть в российском кино больше репрезентаций традиционных ценностей. Развитие киноиндустрии позволяет покрывать дефицит, возникший после ухода из России западных хостингов. Кроме того, это огромное окно возможностей для российского кино и медиасферы. Пока оно открыто. Доля отечественных фильмов в прокате в России - 80% (по данным Фонда кино), доля просмотров отечественных сериалов в России выросла с 77% до 97% (Mediascope).

Инфляция контента в соцсетях: короче, проще, глупее

Так называемая "инфляция контента" в соцсетях – феномен этого года. Объемы производимого контента растут стремительно, а его качество, ценность и глубина – падают. Виной тому два явления. Первое – сокращение форматов (короткие видео, короткие тексты как ответ на ускорение темпа жизни и все более трудное восприятие сложной и длинной информации – особенно среди молодежи) порождает все более примитивный контент. Второе: все более широкое применение искусственного интеллекта также снижает качество информации. Автоматизированное создание материалов ведет к увеличению объема, но ухудшению их содержания и оригинальности. Усугубляющим фактором становится обучение нейросетей на основе существующего в открытом доступе контента.

Поисковые системы сдают позиции

Доля трафика поисковых систем в мире во второй половине 2025 г. сократилась на 25%. Пользователи переходят на ИИ-сервисы. В первом полугодии прошлого года реферальный трафик – количество переходов пользователей по ссылкам на сторонних ресурсах – упал почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Маркетплейсы идут в медиа

Заняв лидирующие позиции в торговле, маркетплейсы начинают тестировать свои медиавозможности и попытаются занять серьезное место на рекламном, развлекательном и информационном рынках.