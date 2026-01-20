Более 23,5 тысяч жителей Тюменской области решились окунуться в крещенские купели

Крещенские купания в Тюменской области прошли без происшествий на водных объектах, в купели за два дня окунулись более 23550 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В обеспечении безопасности людей в период крещенских купаний было задействовано 138 сотрудников МЧС и 43 единицы техники, судно на воздушной подушке, проведено 24 межведомственных патрулирования водных объектов в местах крещенских купаний, около 800 профилактических бесед с вручением памяток с правилами безопасности.