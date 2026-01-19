Тюменские единороссы организовали сбор и отправку гумгруза в Белгородскую область

Фото - https://www.duma72.ru

Большая партия гуманитарного груза отправлена 19 января из Тюменской области жителям Белгородской области, пострадавших из-за атак ВСУ. Фура доставит белгородцам необходимые продукты — чай, сахар, консервы, крупы, изделия с долгим сроком хранения.

Губернатор Тюменской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Моор напомнил, что приграничный регион продолжает подвергаться регулярным атакам вражеских беспилотников. Возникают перебои с теплом и водоснабжением, страдают мирные жители. В такой ситуации поддержка особенно важна, уверен губернатор. По его словам, с 2022 года силами Тюменского регионального отделения "Единой России" в пострадавшие и приграничные регионы направлено более 620 тонн гуманитарных грузов.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов отметил: "За несколько дней были собраны необходимые продукты питания местными и первичными отделениями партии "Единая Россия", организациями и предприятиями области. В том числе среди общего объема груза отправлена гуманитарная помощь, собранная членами фракции "Единая Россия" и волонтерским центром Тюменской областной думы".

Участие в сборе гумгруза приняли все муниципальные образования региона, компании "Бенат", "БКК", "Бисквитный двор", "Фармация" и другие предприятия, а также общественные организации, среди которых Союз женщин России. В работе по формированию груза приняли участие представители "Молодой гвардии Единой России".

Как только стало понятно, что белгородцам нужна помощь, в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области был открыт пункт сбора необходимых продуктов. Об этом рассказала руководитель регисполкома партии, председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова.

"Жители Тюменской области вновь объединили свои силы, чтобы помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Откликнулся весь регион. В Штаб приходили тюменцы, от всего сердца желая помочь людям, находящимся за две тысячи километров. Для нас чужой беды нет, мы вместе с теми, кто нуждается в поддержке", - прокомментировала Ольга Швецова.

Член фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Александр Анохин подчеркнул, что Тюменская область помогает жителям пострадавших регионов — многотонные фуры с гуманитарными грузами не раз отправлялись в Курскую и Белгородскую области, помощь получает подшефный Краснодон.