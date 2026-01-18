Безопасность с детства: тюменская автоинспекция подвела итоги профилактики ДТП с участием детей

В Госавтоинспекции Тюменской области проанализировали дорожную аварийность с участием детей-пассажиров. Положительной динамики пока не наблюдается. Поэтому в этом году межведомственная работа по безопасности детей-пассажиров будет активизирована.

"В минувшем году в регионе произошло 222 ДТП с участием детей-пассажиров, 6 детей погибли, 255 получили ранения. Это больше, чем в 2024-м году, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Каждый десятый пострадавший в ДТП юный пассажир перевозился без детского удерживающего устройства", - добавил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с медицинскими работниками, педагогами проведут разъяснительную работу с родителями детей, о необходимости использовать детские автокресла для безопасной перевозки юных пассажиров. В "Школах будущих мам" пройдут тренинги по правильному использованию детских удерживающих устройств. В детских поликлиниках и торговых центрах – выставки детских автолюлек и автокресел, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.