Движение во благо: специалисты подчеркнули роль активного образа жизни во время беременности

Легкая утренняя гимнастика и специализированная йога для беременных, помогают эффективно укреплять мышцы и снимать накопившееся напряжение, что играет важную роль в качественной подготовке организма к предстоящим родам. Также эксперты рекомендуют уделять особое внимание сбалансированному питанию, насыщенному необходимыми витаминами и минералами, а также ежедневным прогулкам на свежем воздухе, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают общее самочувствие.

Важным аспектом остается строго индивидуальный подход, при котором любые виды активности должны предварительно согласовываться с лечащим врачом для учета уникальных особенностей протекания каждой конкретной беременности. Научные исследования подтверждают высокую эффективность такого подхода, указывая на то, что у физически активных женщин риск преждевременных родов снижается на 30 процентов, а уровень стресса и тревожности падает наполовину по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, умеренные нагрузки служат надежной профилактикой таких серьезных осложнений, как гестационный диабет и гипертония, за счет значительного улучшения кровообращения.

Как отмечает терапевт Перинатального центра Павел Дереча, забота о своем теле в этот период — это не только забота о себе, но и о будущем ребенке, поскольку регулярные физические упражнения могут значительно улучшить общее состояние женщины и подготовить ее к родам. Дополнительным фактором эмоционального благополучия будущих мам становится участие в групповых занятиях, которые обеспечивают необходимую социальную поддержку, - сообщает КП-Тюмень.