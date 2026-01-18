Зимнее закаливание без риска: тюменцам объяснили, как правильно окунуться в прорубь

Врач скорой медицинской помощи Тюмени Олег Нестеров уверяет, что за несколько секунд в воде с плюсовой температурой (в Туре редко ниже +6°C) переохладиться невозможно.

– Настоящая угроза – это холодовой шок, – объясняет Олег Федорович. – При резком погружении возникает спазм сосудов, может прерваться дыхание. Особенно опасно это для людей старше 60 лет, у которых снижена эластичность сосудов. На этом фоне часто случаются скачки давления и аритмия.



У официальных купелей, где дежурят медики и спасатели, ситуация находится под контролем. За год помощь требуется в среднем лишь 3-5 купальщикам, и госпитализация, как правило, не нужна. Но врач категорически предостерегает от купания в несанкционированных, необорудованных прорубях, где риски – от травм до гибели – возрастают многократно.

Для здорового и подготовленного человека окунание может стать источником мощного заряда бодрости. Руководитель клуба "Кристалл" Сергей Сидоров, занимающийся закаливанием более 40 лет, делится главными правилами безопасности и комфорта:

1. Готовьтесь постепенно. Не стоит бросаться в прорубь с нуля. За несколько дней можно начать с коротких обливаний прохладной водой дома.

2. Тепло одевайтесь… до купания. Идите к проруби в валенках, теплой куртке и варежках. Дрожать от холода, ожидая своей очереди, – худший старт.

3. Действуйте четко и быстро. Не стоит долго раздумывать на морозе. Аккуратно зайдите (или окунитесь), проведите в воде несколько секунд и сразу же выходите.

4. Обеспечьте моментальный обогрев. Полотенце и сухая теплая одежда должны быть под рукой. Идеальный вариант – сразу отправиться в теплое помещение.

5. Никакого алкоголя. Пьяный человек неадекватно оценивает риски и состояние, а его сосуды получают двойной удар, - сообщает Тюменская область сегодня.