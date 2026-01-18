Спорт без отговорок: тюменский психолог уверен, что начинать можно в любой день

Медицинский психолог областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Юлия Быкова считает: "Мы сами строим барьеры. Ожидание идеального дня лишь закрепляет привычку ничего не менять".

По словам специалиста, провал стратегии "начну с понедельника" объясняется тремя причинами. Во первых, вера в мотивацию – иллюзия: эмоциональный подъем быстро сходит на нет. Реальный результат дает не вспышка энтузиазма, а систематические привычки. Во вторых, понедельник для многих – символ стресса и перегрузок, и добавление тренировок лишь усиливает ощущение рутины. В третьих, страх неудачи, а вдруг не получится, заставляет мозг выбирать знакомое бездействие вместо новых вызовов.

Юлия Быкова советует начать с малого: не ставить цель пробежать 5 км в первый день, а пройти пешком 10 минут, сделать пять приседаний или подняться по лестнице вместо лифта. "Главное не масштаб, а регулярность. Даже капля воды точит камень", – пояснила она.

Чтобы занятия стали привычкой, стоит превратить их в ритуал: выбрать удобное время, выстроить простую последовательность действий. К примеру, надеть спортивную одежду, включить музыку, выйти на прогулку, и повторять ее. Мозг быстро адаптируется к шаблону.

Важно найти занятие по душе: если бег не вдохновляет, попробуйте танцы, плавание или йогу. "Физическая активность – не наказание, а удовольствие. Ищите то, что радует, а не вызывает тоску", – напомнила психолог.

Поддержка окружающих усиливает мотивацию. Можно рассказать о планах друзьям, найти партнера для тренировок или вступить в сообщество единомышленников, потому что, когда за вами следят, сложнее отказаться от задуманного. А успехи других вдохновляют.

Не забывайте фиксировать маленькие победы: сколько прошли шагов, сколько сделали упражнений, - сообщает Тюменская линия.