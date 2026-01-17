Январь в Тюменской области остается активным периодом для домашних огородников

По словам опытной дачницы Анны Зайцевой, январский посев – это не эксперимент, а необходимость. Короткое лето не оставляет времени на раскачку, и растениям нужно дать серьезный задел еще задолго до весны.

– В первую очередь это касается острых перцев. Они всходят неспешно, долго наращивают корневую систему и требуют стабильного тепла. Если посеять их позже, есть риск получить слабые кусты, которые просто не успеют раскрыть свой потенциал до осени, – отмечает тюменка.

Баклажаны особенно капризны: они болезненно реагирует на пересадки, плохо переносят перепады температуры и без хорошего освещения начинают чахнуть. Поэтому ранний посев в январе позволяет вырастить крепкую рассаду, которая к моменту высадки в теплицу будет готова к росту, а не к выживанию.

Лук, выращиваемый из семян в Сибири все чаще вытесняет традиционный севок. Январская рассада дает мощные растения, формирующие крупную луковицу за один сезон. Анна отмечает, что при раннем старте лук не только вырастает крупнее, но и лучше хранится, не теряя сочности и плотности.

Сельдерей может всходить неделями и первое время растет настолько медленно, что у новичков нередко опускаются руки. Однако именно январский посев позволяет получить к осени полноценные корнеплоды или сочные черешки, а не декоративную зелень, - сообщает Мегатюмень.