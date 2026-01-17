Ярковские шахматисты получили дипломы из Китая и крупный депутатский грант

Новогодний шахматный фестиваль завершился в Ярково. А местный шахматный клуб "Дебют" готовится отметить 50-летие. Участие в турнире приняли более 60 сельчан всех возрастов.

Президент областной шахматной федерации Геннадий Шантуров лично вручил награды отличившимся. Благодарность от министра спорта России получил бессменный руководитель местной федерации Владимир Прядко, ученик основателя клуба, заслуженного учителя России Рудольфа Фольца.

Особые дипломы, пришедшие из китайского Харбина, были вручены юным шахматистам Исламу Хасанову, Максиму Иванову и Ульяне Михайловой, которые достойно представили Россию в международном онлайн-турнире. Также чествовали многодетные шахматные семьи Ивановых и Никулиных, ставших лауреатами областного конкурса.

Завершился же праздник значительным подарком для всего шахматного сообщества района. Геннадий Шантуров передал Владимиру Прядко сертификат на 250 тысяч рублей из депутатского фонда Александра Мажарова. Эти средства направят на приобретение нового шахматного инвентаря для всех школ муниципалитета, что даст новый импульс развитию игры среди детей и подростков, - сообщает Тюменская область сегодня.