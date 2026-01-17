В тюменском центре "Родник" адаптивную физкультуру дополняют элементами нейротренинга

В тюменском "Роднике" проводят занятия по адаптивной физической культуре (АФК) с учетом нейропсихологического подхода.

"Особенность методики состоит в том, что работа над телом и координацией сочетается с развитием когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления. Цель — не просто физическое укрепление, но и сенсомоторная интеграция, саморегуляция и социальная адаптация через игровую, телесно-ориентированную работу", — поясняет заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.

У детей зимней лагерной смены АФК с элементами нейропсихологического подхода проводятся практически каждый день. Регулярные тренировки помогают детям стать более уверенными в себе, улучшают моторику рук и ног, повышают концентрацию внимания и способность контролировать эмоции.

Особенно хороши упражнения для детей с нарушениями развития, которые проходят реабилитацию в центре. Это ребята с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, задержкой психоречевого развития и др.

Нейропсихологический подход широко применяется в реабилитационной практике для оценки и восстановления когнитивных процессов, эмоционально-личностных особенностей и поведенческих реакций. Специалисты "Родника" адаптируют его для занятий по АФК.

Интересно, что при нарушении работы определенных участков мозга возможно перераспределение функций на здоровые зоны, что способствует формированию навыков у детей с инвалидностью. Компенсация осуществляется путем тренировок и упражнений, направленных на активизацию резервных возможностей мозга.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).