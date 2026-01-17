В Тюменской области формируют состав Общественной молодежной палаты X созыва

Тюменская облдума объявила о начале формирования Общественной молодежной палаты X созыва. Численность членов палаты не может превышать 48 человек. Едиными обязательными требованиями для кандидатов являются гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 35 лет и проживание на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба облдумы. "Член палаты делегируется или избирается в состав палаты сроком на два года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию", - отмечено в сообщении.

Состав палаты X созыва формируется на конкурсной основе из числа представителей молодежных общественных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных и городских округов Тюменской области, - один человек от муниципального или городского округа Тюменской области. По одному человеку могут представлять в палате региональные отделения политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, - высшие учебные заведения Тюменской области.

Кандидаты в члены палаты из числа представителей молодежи, а также представителей региональных отделений политических партий обязаны защитить проект публично. Молодым людям нужно до 5 марта 2026 года представить необходимые документы в комиссию по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, - сообщает Тюменская линия.