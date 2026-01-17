Врачи из Тюмени помогли выходить недоношенную новорожденную

В сентябре 2025 года в Тюменском перинатальном центре родилась девочка весом 497 граммов. По словам Натальи Тюриной, заведующей отделением центра, "при рождении она помещалась на ладошку. Первые 7 суток были решающими, такая масса тела считается экстремально низкой".

Ребенок провел более трех месяцев в отделениях реанимации №1 и №2, где ей оказывали высококвалифицированную помощь. Врачи применяли высокочастотную вентиляцию легких и интубацию, обучая малышку дышать самостоятельно. Огромная заслуга в этом принадлежит врачам Тимуру Атажанову и Юлии Фетисовой, которые вложили всю свою душу и профессионализм в спасение новой жизни.

После того как малышка научилась дышать самостоятельно и усваивать питание, ее перевели в отделение патологии новорожденных, где она провела еще месяц вместе с мамой. И вот, 25 декабря, состоялась долгожданная выписка с весом 2896 граммов, - сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра (г. Тюмень).