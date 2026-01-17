Профессиональный хоумстейджинг помогает увеличить стоимость жилья на 7–10 %

Эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Колосова считает, грамотный хоумстейджинг позволяет поднять цену объекта на 7–10% по сравнению с аналогичными предложениями на рынке. Это создание привлекательной визуальной составляющей, где важную роль играют детали: вазы со свежей зеленью, уютные пледы и декоративные подушки на мебели.

Особое внимание следует уделить ароматизации помещения, полностью устранив запахи табака или животных и наполнив пространство ароматами цитрусовых или свежести. По словам эксперта, в текущей финансовой ситуации покупатели чаще выбирают готовые варианты со свежим, пусть и бюджетным ремонтом, чтобы иметь возможность сразу заселиться и не тратить дополнительные средства. Простое обновление обоев, покраска стен или замена мелких элементов интерьера становятся неоспоримым преимуществом при выборе объекта.

Освобождение пространства от ненужных вещей позволяет покупателю объективно оценить планировку и почувствовать функциональность каждого метра.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин отмечает, что профессиональная оценка стоимости недвижимости базируется на строгих критериях.

"К основным факторам специалисты относят год постройки и степень износа здания, этажность, общую площадь и состояние коммуникаций. Также оценщики учитывают общие показатели, такие как транспортная доступность района, развитость социальной инфраструктуры с детскими садами и поликлиниками, а также экологическую обстановку в локации", - говорит Дмитрий Морковкин.

При определении финальной стоимости жилья учитываются и второстепенные характеристики, к которым относятся вид из окна, наличие балкона или высота потолков. Хотя эти факторы не всегда становятся решающими для каждого клиента, они вносят существенный вклад в формирование рыночной цены, - сообщает КП-Тюмень.