Тюменский аквариумист с десятилетним опытом дал советы новичкам

Опытный аквариумист Григорий Жуков считает, аквариум – это живая система, а не украшение.

"После установки аквариум должен проработать без рыб не менее 14–21 дня. За это время формируется микробиологическая среда. Запуск на скорую руку почти всегда приводит к проблемам", – предупреждает Жуков.

Он рекомендует начинать не с покупки рыб, а с чёткого плана. Важно заранее решить, какие виды вы хотите содержать, и подобрать под них правильный объем аквариума, систему фильтрации и освещения, - сообщает Тюменская область сегодня.

Ошибки, которых стоит избегать:

1. Перенаселение. Желание заселить много рыб сразу нарушает баланс и ведёт к болезням.

2. Неправильное соседство. Некоторые виды агрессивны и не уживаются с другими. Совместимость нужно проверять до покупки.

3. Перекармливание. "Рыбы не чувствуют насыщения. Избыток корма портит воду и опасен для их жизни", – поясняет аквариумист.

Фильтр – это "сердце" аквариума, он обеспечивает очистку и движение воды.

Подмены воды должны быть регулярными, но частичными (30–40%). Полная замена губительна для микрофлоры.

Обучение – залог успеха. "Не стесняйтесь консультироваться со специалистами. Грамотный подход экономит время, деньги и нервы", – рассказал Григорий Жуков.