Тюменьстат назвал отрасли с зарплатами выше 150 тысяч рублей

По данным Росстата, в октябре в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 94 тыс. 370 рублей (прирост на 10,6%). По итогам 10 месяцев - 90 тыс. 950 руб. (10,8%).

Тюменьстат назвал сферы, где в январе-октябре 2025 года начисляли более 150 тысяч рублей в месяц:

211 904 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

210 950 руб. - добыча нефти и природного газа;

189 531 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

171 769 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

160 623 руб. - научные исследования и разработки;

159 971 руб. - производство машин и оборудования.

В числе высокооплачиваемых также производство кокса и нефтепродуктов (131 998 руб.), металлургическое производство (115 489 руб.), финансовая и страховая деятельность (118 065 руб.), деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (109 935 руб.), производство электрического оборудования (107 798 руб.), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (106 499 руб.), сообщает Вслух.ру.