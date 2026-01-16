Ольга Швецова поддерживает семьи участников СВО

Фото - https://www.duma72.ru

Первый в 2026 году прием граждан провела председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Продолжают поступать обращения от семей участников СВО. С просьбой об информационной поддержке пришла жена тюменского бойца Татьяна. Она развивает женское комьюнити и приглашает в него в том числе жен и мам участников спецоперации. В клубе "Woman`s way" проходят творческие мастер-классы, занятия по танцам, фитнесу, йоге, консультации психологов и специалистов по здоровому питанию. "Моей целью стало создание условий для духовного, физического и психологического развития женщин. В клубе представлено более 20 направлений. Общение в кругу единомышленниц особенно важно для молодых и многодетных мам, жен и матерей участников СВО, жен погибших воинов", - считает Татьяна.

Представители спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс" поблагодарили депутата за поддержку. Руководитель клуба Елизавета Меркушина рассказала о значимых мероприятиях для команды по керлингу на колясках в 2026 году. Тюменцы трижды выезжали на крупные соревнования, все ребята в команде получили спортивные разряды, скип Игорь Базанов становился лучшим игроком чемпионата России. В том году планов не меньше. Сейчас команда готовится к чемпионату страны, который пройдет в феврале в Сочи.

Ольга Швецова: