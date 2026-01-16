Ольга Швецова поддерживает семьи участников СВО

17:10 16 января 2026
Фото - https://www.duma72.ru

Первый в 2026 году прием граждан провела председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Продолжают поступать обращения от семей участников СВО. С просьбой об информационной поддержке пришла жена тюменского бойца Татьяна. Она развивает женское комьюнити и приглашает в него в том числе жен и мам участников спецоперации. В клубе "Woman`s way" проходят творческие мастер-классы, занятия по танцам, фитнесу, йоге, консультации психологов и специалистов по здоровому питанию. "Моей целью стало создание условий для духовного, физического и психологического развития женщин. В клубе представлено более 20 направлений. Общение в кругу единомышленниц особенно важно для молодых и многодетных мам, жен и матерей участников СВО, жен погибших воинов", - считает Татьяна.

Представители спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс" поблагодарили депутата за поддержку. Руководитель клуба Елизавета Меркушина рассказала о значимых мероприятиях для команды по керлингу на колясках в 2026 году. Тюменцы трижды выезжали на крупные соревнования, все ребята в команде получили спортивные разряды, скип Игорь Базанов становился лучшим игроком чемпионата России. В том году планов не меньше. Сейчас команда готовится к чемпионату страны, который пройдет в феврале в Сочи.

 Ольга Швецова:

На прием часто приходят за поддержкой своих проектов — образовательных, социальных, спортивных, творческих. Тюменец, занимающийся анимацией, готов проводить обучение людей с инвалидностью для создания мультфильмов, которые будут представлены на фестивалях. Ни одно обращение не оставляю без внимания, вместе с авторами инициатив ищем пути решения, чтобы хорошая идея воплотилась в жизнь и принесла пользу.

Теги: СВО , Тюменская областная дума , Швецова , инвалиды , поддержка
Февраль, 2026