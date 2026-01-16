Как правильно подготовиться к купаниям в проруби

Правильно ли вы готовитесь к крещенским купаниям? Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Дмитрий Карпенко рассказал о главных правилах, которые надо учесть перед окунанием в холодную воду.

- При какой температуре опасно заходить в прорубь?

- Опасно ВСЕГДА, если вы не подготовлены. Но критическими факторами являются: температура воды ниже +5°C – это уже зона экстремального холодового шока для неподготовленного человека; температура воздуха ниже -10°C, особенно при сильном ветре (высокий риск мгновенного обморожения кожи и слизистых дыхательных путей).

- Что нужно есть перед купанием?

- Главный принцип: пища должна быть лёгкой, энергетической и переваренной к моменту купания. За полтора два часа ДО съешьте сложные углеводы с небольшим количеством белка. Идеально: гречневая или овсяная каша, макароны из твёрдых сортов пшеницы, тушёные овощи с кусочком рыбы или птицы.

- Что нужно делать непосредственно перед купанием?

- Наденьте удобную, легко снимаемую одежду и обувь. Имейте с собой коврик под ноги, чтобы не стоять на льду. Сделайте лёгкую суставную гимнастику, побегайте на месте, поприседайте. Не до пота! Тело должно быть разогретым, но не мокрым. Важен психический настрой: спокойствие, уверенность, отсутствие паники.