В Тюмени морозы: как не замерзнуть и избежать обморожений

В Тюменской области на этой неделе сильные морозы от –15 до –30 градусов. Врачи советуют каждые 20–30 минут заходить в тёплое помещение, одеваться многослойно, выбирать свободную одежду, варежки вместо перчаток, не тесную обувь, а также не забывать про шапку, шарф и защитный крем для открытых участков кожи. Алкоголь перед выходом на улицу запрещён — он расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла.

Главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Тюменской области Денис Аржавицин предупреждает: при обморожении нельзя растирать кожу снегом или резко согревать горячей водой. Правильно — укутать поражённое место термоизолирующей повязкой и дать тёплое питьё. При сильных симптомах (пузыри, почернение кожи) нужно срочно обратиться к врачу. В группе риска — дети, пожилые и люди с нарушениями кровообращения.