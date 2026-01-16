В Тюмени морозы: как не замерзнуть и избежать обморожений

10:00 16 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области на этой неделе сильные морозы от –15 до –30 градусов. Врачи советуют каждые 20–30 минут заходить в тёплое помещение, одеваться многослойно, выбирать свободную одежду, варежки вместо перчаток, не тесную обувь, а также не забывать про шапку, шарф и защитный крем для открытых участков кожи. Алкоголь перед выходом на улицу запрещён — он расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла.

Главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Тюменской области Денис Аржавицин предупреждает: при обморожении нельзя растирать кожу снегом или резко согревать горячей водой. Правильно — укутать поражённое место термоизолирующей повязкой и дать тёплое питьё. При сильных симптомах (пузыри, почернение кожи) нужно срочно обратиться к врачу. В группе риска — дети, пожилые и люди с нарушениями кровообращения.

Теги: морозы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026