Стало известно, как будут праздновать в Тюмени первый День артиста

В 2026 году в России впервые будет отмечаться новый профессиональный праздник – День артиста, в честь этого в Тюмени 18 января пройдет акция "Проще, легче, выше, веселее". Мероприятие начнется в 11 часов с массовой разминки под руководством профессиональных актеров на центральном крыльце Тюменского драматического театра, после чего состоится праздничный забег вокруг здания театра и площади 400-летия Тюмени. Также пройдет акция "Обними театр", символизирующую единство искусства, города и людей.

Желающие могут прийти в театральных костюмах или добавить элементы театральности в свой образ: маски, шляпы, шарфы и другие аксессуары. День артиста открыт для всех: для артистов разных направлений, зрителей и друзей театра, а также для всех, кто чувствует связь с искусством и театром, сообщили в ТКТО.

Александр Кудрин, председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей России:

Мы стремимся объединить артистов разных жанров, напомнить о том, что за каждой ролью стоит живой человек, и начать юбилейный год радостно и по-настоящему. Театр – это энергия, движение и радость быть вместе. Присоединяйтесь к нам в этот знаменательный день!

День артиста установлен Указом Президента РФ по инициативе Союза театральных деятелей России (СТД). Этот день, приуроченный ко дню рождения великого театрального деятеля Константина Станиславского, станет символом единства всех артистов и откроет юбилейный год – 150-летие СТД РФ.