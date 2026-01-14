Тюменская область начала сбор продуктов для передачи белгородцам

В Тюменской области объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, пункт приема гуманитарной помощи организован в Штабе общественной поддержки "Единой России" ( Тюмень, ул. Водопроводная, 36).

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома ЕР Ольга Швецова:

В Белгородской области сложная ситуация: из-за атаки ВСУ сотни тысяч человек остались без электроэнергии, отопления и воды. Все вместе мы поможем пострадавшим справиться с этим вызовом.

Сбор ведется до 18 января, ежедневно с 8 до 20 часов в пункт можно принести черный чай, сахар, рыбные консервы длительного хранения, гречку, рис, макароны, подсолнечное масло, кондитерские изделия с долгим сроком годности, сгущенное молоко и пшеничную муку. Все продукты должны быть новые, в целой заводской упаковке.