Моор узнал об итогах и планах медиакампаний СМИ на 2026 год

В День российской печати губернатор Тюменской области встретился с журналистами региона и Уральского федерального округа. Поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.

"Прошлый год был насыщенным. В медиа реализовано много сильных и по-настоящему нужных проектов – о Великой Победе, о защитниках Отечества, о героях нашего времени и истории региона. Эти материалы помогали людям лучше понимать прошлое и настоящее, чувствовать связь поколений, гордость за страну и Тюменскую область", - отметил Моор.

Особые слова признательности – военным корреспондентам. Тем, кто работает в условиях повышенного риска, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг. В прошлом году Тюменская область простилась с военкором РИА "Новости" Иваном Зуевым. Его подвиг, как и подвиг всех военкоров, навсегда останется примером гражданской стойкости и верности профессии, подчеркнул губернатор.

2026-й - Год единства народов России. СМИ планируют уделить этой теме особое внимание и продолжать социально значимые информационные проекты пошлого года.