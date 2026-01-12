Тюменцы активно голосуют за свою елку в конкурсе Минстроя

Тюменская ёлка на улице Дзержинского вышла в финал федерального этапа всероссийского конкурса "Ёлки России", на момент выхода новости ремесленная елка Тюмени занимает вторую после Тулы строчку рейтинга.

В полуфинале участвовала 31 ель из крупных городов России, на данный момент предлагается проголосовать за девять. Победительницу определит онлайн-голосование, которое завершится в 23:59 мск 12 января. В финал выйдет проект, набравший наибольшее количество голосов.

Голосование проходит в официальной группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас", реализует который Минстрой РФ.