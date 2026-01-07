Тюменские автоинспекторы усилили контроль за перевозкой несовершеннолетних пассажиров

В каникулы тюменские автоинспекторы усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Трафик детских перевозок в новогодние каникулы увеличивается. В категории особого риска - межрегиональные семейные поездки по федеральным автодорогам. Соблюдение правил перевозки детей в этих случаях жизненно важно для юных пассажиров.

"Два года подряд первые смертельные ДТП с детьми-пассажирами в нашем регионе происходят именно в новогодние каникулы, во время возвращения семей с детьми из гостей домой, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году автоинспекторы уже выявили в регионе почти 9 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях", - сказал Андрей Миллер.

В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где есть ребенок, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.