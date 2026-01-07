Пенсии по инвалидности планируют проиндексировать на 9 % в феврале

1 февраля 2026 года прогнозируется индексация пенсий по инвалидности на уровне 9%. Это практически совпадает с показателями текущего 2025 года, когда совокупный прирост (январские 7,3% и февральские 2,22%) составил чуть более 9,5%.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, такие изменения носят системный характер. По его словам, это закреплено в долгосрочных программах развития, что позволяет говорить о предсказуемости государственной политики. Однако эксперт подчеркивает: если официальный прогноз инфляции соблюдается, то "личная инфляция" инвалидов — траты на лекарства, средства реабилитации и услуги ЖКХ — зачастую растет быстрее средних статистических цифр.

Одной из острых проблем остается унифицированный подход к индексации. Сейчас прибавка рассчитывается одинаково для всех регионов, что, по мнению ученых, лишь увеличивает социальный разрыв. Житель мегаполиса и житель сельской глубинки получают одинаковый процент надбавки, но их покупательная способность в условиях разных цен на транспорт и медицину оказывается несопоставимой.

Профессор Кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина уверена, что нынешний механизм нуждается в серьезной корректировке.

"Унифицированный подход в качестве единого коэффициента индексации для всей страны фактически углубляет социальное неравенство. Инвалид в крупном городе, где расходы на жизнь кратно выше, получает ту же абсолютную прибавку, что и житель депрессивного района. Механизм индексации нуждается в концептуальном пересмотре с учетом региональной специфики и реальных потребностей людей", — завила профессор Кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина

Помимо пенсий, изменения затронут и другие важные социальные выплаты. В частности, материнский капитал в 2026 году перешагнет новые психологические отметки. Если право на поддержку возникло после 1 января 2020 года, то за первого ребенка выплатят 737 205,10 рубля, а за второго — уже 974 189,11 рубля.

Вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка: с февраля 2026 года оно составит 28 773,75 рубля. Для работающих родителей максимальный размер пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней может достичь внушительных 955 836 рублей. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет также будут проиндексированы: минимальный порог установится на уровне 10 103,83 рубля, а максимум для работающих граждан составит 83 021,18 рубля, - сообщает Мегатюмень.