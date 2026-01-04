Планы без пауз: в Уватском округе продолжатся ремонт, строительство и благоустройство

В 2026 году в Уватском округе займутся школой, домом культуры и благоустройством школ.

- Самый масштабный ремонт идет в Доме Культуры села Туртас. Часть работ уже выполнена, это прежде всего демонтаж и замена кровли. У Дома Культуры практически начинается новая жизнь. Должно получиться полностью обновленное здание, с новым техническим оснащением и реквизитом, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. - Также в 2026 году продолжится строительство школы в поселке Муген. В настоящее время завершен монтаж фундаментов, ведется кладка стен из кирпича.

Учебное заведение рассчитано на 60 учебных мест и 30 мест дошкольного отделения. Всего в нем планируется разместить 13 учебных классов, две группы дошкольного отделения, универсальный спортивный зал, медицинский и пищевой блоки. Также в наших приоритетах дальнейшее совершенствование системы ЖКХ Уватского округа, водо-и теплоснабжение, обновление котельных. В части развития округа связываем надежды с ростом туристического направления. В этом году нашу территорию посетило 32 тысячи человек, то есть интерес к Увату есть, поэтому будут появляться новые туристические объекты, которые станут дополнительной точкой притяжения для наших гостей.

Идет разработка проектной документации на строительство парка "Этностойбище коренных малочисленных народов Севера", а бренд Уватского округа "Тайга приключений" активно используется местными предпринимателями, - сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального округа.