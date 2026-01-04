После праздников — разбор полетов: тюменцы активно перепродают подарки, которые не пришлись по вкусу

Опыт прошлого года показывает устойчивую постпраздничную динамику. Эксперты "Авито" полагают, что в Тюмени в этом году будет наблюдаться схожая тенденция.

Так, в начале января прошлого года на платформе было размещено около 40 тысяч объявлений с пометкой "подарили на Новый год". Чаще всего пользователи перепродавали косметику и парфюмерию: продажи косметики выросли на 40%, средств для волос — на 67%, парфюмерии, включая нишевую, — на 49%.

Также после праздников пользователи перепродавали украшения (ювелирные, бижутерия, часы) на 42% чаще, особенно выросли продажи бижутерии – на 67%.

В сегменте электроники перепродажи выросли на 11%, при этом чаще всего пользователи выставляли фототехнику, а также планшеты и электронные книги, - сообщает АиФ-Тюмень.