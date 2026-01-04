Январь — время начинать: эксперт дал советы для старта садового сезона

О тонкостях раннего выращивания рассады рассказывает садовод Нина Щербакова.

В начале года стоит посеять цветочные культуры — эустому, пеларгонию, гвоздику Шабо, калибрахоа, бакопу, петхоа, ампельные петунии и бегонии. Также пора браться за землянику садовую: в первой половине месяца — крупноплодные сорта, во второй — мелкоплодные. Особенность этих растений — очень мелкие семена, поэтому посев должен быть поверхностным, без заглубления.

Ключевой фактор успеха — качество грунта. Эксперт подчеркивает: оно определяет 90 % результата. Нужен легкий, рыхлый субстрат с нейтральной кислотностью — он обеспечит дыхание корневой системы и защитит от болезней вроде черной ножки. Подойдут готовые торфяные субстраты ("Велторф", "Агробалт") или торфяные таблетки. После пикировки рассаду пересаживают в более питательный грунт с биогумусом.

Важно соблюдать температурный режим: семена должны прорастать при стабильных +25 ∘C, нельзя допускать охлаждения снизу. Емкости с посевами лучше не передвигать — молодые всходы легко повредить.

Незаменимый помощник в январе — фитолампа. Она обеспечивает необходимую подсветку, без которой в это время года не обойтись. Досвечивание дает дружные всходы, предотвращает вытягивание растений и стимулирует развитие корневой системы.

Оптимальные параметры работы фитолампы: расстояние до растений — 30–40 см, мощность — не менее 70 Вт на квадратный метр, продолжительность освещения — 14–16 часов в сутки. Разные спектры света оказывают особое воздействие: синий ускоряет развитие корней и формирует компактную крону, красный стимулирует всхожесть и цветение, - сообщает Тюменская область сегодня.